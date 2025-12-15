Gesamtmarkt: Nach der Fed rücken wieder Unternehmenszahlen in den Fokus: Marktbericht für den 15. Dezember 2025: Nach der US-Zinssenkung ist die geldpolitische Unsicherheit zunächst gewichen. Die Märkte orientieren sich zum Wochenstart wieder stärker an Unternehmensmeldungen, insbesondere aus dem Technologiesektor. In den USA bleibt der NASDAQ richtungsweisend, während Europa selektiv Industrie- und Technologiewerte spielt. Broadcom: Zahlen bestätigen KI-Story - Bewertung bleibt anspruchsvoll: Broadcom steht nach der Veröffentlichung starker Quartalszahlen weiter im Fokus. Der Konzern profitiert ...

