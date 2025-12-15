Kornelius Purps (antea): 2025 - Der große Jahresrückblick

12.12.2025 -

Zollfrei einkaufen - dazu bestieg man früher einen Butterdampfer und ließ sich auf der Ostsee durch internationale Gewässer schippern. Heute ist das zollfreie Einkaufen innerhalb Europas eine Wissenschaft für sich - es sei denn, man schippert bis nach Helgoland. Ein zollfreier Jahresrückblick kann in der Regel problemlos geschrieben werden, nicht jedoch im jeweils ersten Jahr einer Trump-Präsidentschaft, wie es auch 2025 der Fall war. Lassen Sie es uns trotzdem versuchen und in der letzten CONCLUSIO in diesem Jahr auf einige der bedeutendsten Geschichten des Jahres 2025 zurückblicken - und das garantiert duty-free.

Klicken Sie hier, um den vollständigen Beitrag zu lesen.