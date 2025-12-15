Anzeige
Mehr »
Montag, 15.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Lithium wird plötzlich knapp: 3% Weltproduktion aktuell weg
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Asset Standard
15.12.2025 09:30 Uhr
143 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Kornelius Purps (antea): 2025 - Der große Jahresrückblick

12.12.2025 -

Zollfrei einkaufen - dazu bestieg man früher einen Butterdampfer und ließ sich auf der Ostsee durch internationale Gewässer schippern. Heute ist das zollfreie Einkaufen innerhalb Europas eine Wissenschaft für sich - es sei denn, man schippert bis nach Helgoland. Ein zollfreier Jahresrückblick kann in der Regel problemlos geschrieben werden, nicht jedoch im jeweils ersten Jahr einer Trump-Präsidentschaft, wie es auch 2025 der Fall war. Lassen Sie es uns trotzdem versuchen und in der letzten CONCLUSIO in diesem Jahr auf einige der bedeutendsten Geschichten des Jahres 2025 zurückblicken - und das garantiert duty-free.

Klicken Sie hier, um den vollständigen Beitrag zu lesen.
© 2025 Asset Standard
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.