Anzeige
Mehr »
Montag, 15.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Lithium wird plötzlich knapp: 3% Weltproduktion aktuell weg
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Asset Standard
15.12.2025 09:30 Uhr
155 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Sebastian Kösters (EB-SIM): Renaissance, Revolution und Resilienz - unser Kapitalmarktausblick 2026

04.12.2025 -

Renaissance, Revolution und Resilienz - diese drei Begriffe werden aus Sicht der EB-SIM das Kapitalmarktjahr 2026 prägen. Europa findet zu seiner Stärke zurück und die US-Wirtschaft bleibt dank ihrer Innovationskraft dynamisch. Anleihen gewinnen deutlich an Attraktivität, und trotz anspruchsvoller Bewertungen bieten Aktien Chancen. Gleichzeitig treiben KI, geopolitische Entspannung und nachhaltige Trends strukturelle Veränderungen voran. Der wirtschaftliche Effekt der breiten KI-Nutzung wird 2026 spürbar und Unternehmensprozesse weiter revolutionieren. Neue Technologien machen nachhaltige Investments präziser, robuster und damit wirtschaftlich noch relevanter. Welche konkreten Anlagechancen sich daraus ergeben und wie wir die Märkte im Detail einschätzen, erfahren Sie im Kapitalmarktausblick 2026 der EB-SIM.

Klicken Sie hier und lesen Sie den vollständigen Beitrag.

© 2025 Asset Standard
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.