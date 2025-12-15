Sebastian Kösters (EB-SIM): Renaissance, Revolution und Resilienz - unser Kapitalmarktausblick 2026

04.12.2025 -

Renaissance, Revolution und Resilienz - diese drei Begriffe werden aus Sicht der EB-SIM das Kapitalmarktjahr 2026 prägen. Europa findet zu seiner Stärke zurück und die US-Wirtschaft bleibt dank ihrer Innovationskraft dynamisch. Anleihen gewinnen deutlich an Attraktivität, und trotz anspruchsvoller Bewertungen bieten Aktien Chancen. Gleichzeitig treiben KI, geopolitische Entspannung und nachhaltige Trends strukturelle Veränderungen voran. Der wirtschaftliche Effekt der breiten KI-Nutzung wird 2026 spürbar und Unternehmensprozesse weiter revolutionieren. Neue Technologien machen nachhaltige Investments präziser, robuster und damit wirtschaftlich noch relevanter. Welche konkreten Anlagechancen sich daraus ergeben und wie wir die Märkte im Detail einschätzen, erfahren Sie im Kapitalmarktausblick 2026 der EB-SIM.