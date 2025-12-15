Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag mit etwas festeren Kursen in die Sitzung gestartet. Nach vier Tagen mit - moderat - rückläufigen Kursen etabliert sich der Leitindex SMI damit wieder über 12'900 Punkten. Das Jahresendrally scheint noch nicht zu Ende, höchstens für ein paar Tage neutralisiert. Die jüngsten Nachrichten aus der Tech-Branche von Oracle und Broadcom von vergangener Woche hätten zwar die Euphorie in Bezug auf das Thema ...

