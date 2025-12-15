Klassische Automatisierung stösst an Grenzen, sobald Prozesse dynamisch werden, Wissen verteilt ist und Servicequalität gleichzeitig skalieren muss. Genau hier setzt der neue Spitch Approach an: Collaborative Agentic AI. Statt isolierter Bots entsteht ein kollaboratives System, das Aufgaben übernimmt, Mitarbeitende in Echtzeit unterstützt und Servicequalität skalierbar macht. Webinar Collaborative Agentic AI als Paradigmenwechsel im Kundenservice ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.