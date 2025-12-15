Die DHL Group hat die ersten Mercedes-Benz eActros 600 im regulären Betrieb eingeführt. Die Elektro-LKW fahren vom Paketzentrum Dorsten aus und ergänzen die bestehende Flotte. Grundlage ist eine Partnerschaft mit der hylane GmbH und der Daimler Truck AG. Beitrag zum CO2-reduzierten PakettransportDHL setzt nun sechs Mercedes-Benz eActros 600 im Westen Deutschlands ein. Die Elektro-LKW (E-LKW) sind im Paketzentrum Dorsten stationiert. Sie transportieren Pakete zwischen verschiedenen Paketzentren in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver