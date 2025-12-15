Wien (www.fondscheck.de) - Die US-Fondsgesellschaft Vanguard startet ihren ersten börsengehandelten Fonds (ETF) auf eine einzelne Anlageklasse, der auf aktivem Management fußt, so die Experten von FONDS professionell. Der Vanguard Euro Cash ETF setze auf den Euro-Geldmarkt und sei damit auch der erste Geldmarkt-ETF der Amerikaner auf dem Kontinent. Der Anbieter habe in Europa bislang eine Handvoll aktive Publikumsfonds, zahlreiche passive ETFs sowie die sogenannten Life-Strategy-ETFs im Sortiment. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
