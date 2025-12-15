Wien (www.fondscheck.de) - Die US-Fondsgesellschaft Vanguard startet ihren ersten börsengehandelten Fonds (ETF) auf eine einzelne Anlageklasse, der auf aktivem Management fußt, so die Experten von FONDS professionell. Der Vanguard Euro Cash ETF setze auf den Euro-Geldmarkt und sei damit auch der erste Geldmarkt-ETF der Amerikaner auf dem Kontinent. Der Anbieter habe in Europa bislang eine Handvoll aktive Publikumsfonds, zahlreiche passive ETFs sowie die sogenannten Life-Strategy-ETFs im Sortiment. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.