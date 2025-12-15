© Foto: Beata Zawrzel - NurPhoto

Google verstärkt seinen Klimakurs in Asien und geht dafür einen Solarstrom-Deal ein, um den wachsenden Energiebedarf für KI und Rechenzentren zu decken.Alphabet-Tochter Google setzt ihren globalen Kurs in Richtung klimafreundlicher Energieversorgung fort und hat einen langfristigen Solarstromvertrag in Malaysia abgeschlossen. Der Tech-Konzern wird künftig Strom aus einem 30-Megawatt-Solarpark im Bundesstaat Kedah beziehen. Solarpark in Kedah als Teil der nationalen Energiewende Das Projekt mit einer Leistung von 29,99 Megawatt befindet sich in Gurun im malaysischen Bundesstaat Kedah. Der Solarpark hat laut Angaben der Projektpartner Anfang November 2025 den Financial Close erreicht und soll …