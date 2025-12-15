Zürich - Der Zolldeal mit den USA lässt die Konjunkturforscher der ETH etwas optimistischer in die Zukunft blicken. Trotzdem wird 2026 ihrer Meinung nach ein schwieriges Jahr. Das KOF Institut sagt für 2026 ein Wachstum des Bruttoinlandprodukt (BIP real, ohne internationale Sportereignisse) von 1,1 Prozent voraus, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Das ist zwar ein höherer Wert als die bisher prognostizierten 0,9 Prozent. Von einem durchschnittlichen ...

