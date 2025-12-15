Neuenburg - In der Schweiz sind die Produzenten- und Importpreise im November verglichen mit dem Vormonat Oktober gesunken. Preisrückgänge gab es produktionsseitig insbesondere in der Pharmabranche und in der Chemieindustrie. Auf Jahresbasis liegt der Index weiterhin im Minus. Der Gesamtindex der Produzenten- und Importpreise (PPI) ging im November um 0,5 Prozent auf 104,6 Punkte zurück, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilte. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.