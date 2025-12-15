Neuenburg - In der Schweiz sind die Produzenten- und Importpreise im November verglichen mit dem Vormonat Oktober gesunken. Preisrückgänge gab es produktionsseitig insbesondere in der Pharmabranche und in der Chemieindustrie. Auf Jahresbasis liegt der Index weiterhin im Minus. Der Gesamtindex der Produzenten- und Importpreise (PPI) ging im November um 0,5 Prozent auf 104,6 Punkte zurück, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab