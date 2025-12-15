Der Aufsichtsrat von Fraport hat den Geschäftsplan für 2026 genehmigt, einschließlich der Wiederaufnahme einer Dividende von 1,00 EUR für das Geschäftsjahr 2025, die erste seit dem Geschäftsjahr 2019. Dies signalisiert Vertrauen in die operative Erholung des Unternehmens und einen Wechsel von hohen Investitionen hin zu Liquiditätserzeugung, Schuldenabbau und Rückflüssen an die Aktionäre. Dennoch weist der Plan auf erhebliche Kostenbelastungen hin, mit voraussichtlich zusätzlichen Abschreibungen und Zinsaufwendungen von etwa 230 Millionen EUR im Geschäftsjahr 2026, die einen deutlichen Gewinnrückgang trotz einer Verbesserung des freien Cashflows zur Folge haben werden. Obwohl die bevorstehende Senkung der Luftverkehrsteuer in Deutschland (wirksam ab Juli 2026) den Verkehr am Frankfurter Flughafen moderat unterstützen sollte, ist der Gesamteffekt begrenzt. Vor dem Hintergrund dieser Faktoren senken wir unser Kursziel von 64,00 EUR auf 62,00 EUR und beibehalten das Rating VERKAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/fraport-ag





© 2025 mwb research