Unser Community-Dauerbrenner CytomX Therapeutics hat sich seit unserem letzten Update Anfang Oktober weiter hervorragend entwickelt, konnte sich innerhalb eines Jahres mittlerweile verzehnfachen. Ist das Ende der Fahnenstange nun erreicht? CytomX Therapeutics könnte weniger als einen Monat von einem potenziell bahnbrechenden Datenupdate entfernt sein. Im Fokus steht CX-2051, ein sogenanntes maskiertes Antikörper-Wirkstoff-Konjugat, das derzeit bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
