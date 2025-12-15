Unterföhring (ots) -- Die offizielle Key Art finden Sie hier (https://app.mediasilo.com/review/693bef63cc5b535fc89c3bf2)- Erste Bilder vom Set finden Sie hier (https://app.mediasilo.com/review/693bef8ecc5b535fc89c3bf6)- Die non-fiktionale Sky Original Serie wird produziert von B28 und Sky Deutschland- Die beiden Staffeln der Reality-Doku stehen weiterhin auf Sky und WOW zum Abruf bereitUnterföhring, 15. Dezember 2025 - Jetzt wird aus dem Nähkästchen - oder eher der Stallbox - geplaudert: Sky Deutschland und WOW starten ins neue Jahr mit einem einstündigen Special von "Unser Hof - Mit Cheyenne und Nino". Das Paar gibt im neuen Special der Sky Original Reality-Doku Einblicke in ihren Alltag auf dem Hof, einen Rückblick auf das vergangene Jahr und ihr Leben mit ihrer eigenen, kleinen Familie sowie dem Ochsenknecht-Kosmos. Erste Bilder vom Dreh vom Chianinahof finden Sie hier. Das Special von "Unser Hof - Mit Cheyenne und Nino" steht ab dem 20. Januar auf Sky und WOW zum Abruf bereit und startet linear auf Sky One.Über "Unser Hof - Mit Cheyenne und Nino":Die Sky Original Reality-Doku begleitet das Jungbauern-Paar bei dem Aufbau und Betrieb ihrer nachhaltigen Landwirtschaft sowie bei ihrem Familienleben. Cheyenne und Nino haben große Pläne für den Chianinahof und geben Zuschauer:innen Einblicke in ihr straffes Programm, um Meilenstein nach Meilenstein zu erreichen - inklusive herzlichen Momenten, den kleinen und großen Dramen des Alltags und der authentischen Art des Paares.Im einstündigen Special zeigen sich Cheyenne und Nino gewohnt nahbar: Fans können sich auf neue "Stallgeschichten" und die neuesten Einblicke aus dem Haus Ochsenknecht-Sifkovits aus einem turbulenten Jahr 2025 freuen.B28 Produktion produziert das neue Special der Sky Original Reality-Doku im Auftrag von Sky Deutschland, die Bernd Schumacher entwickelt hat, zusammen mit Manuel Menges, und als Creative Director betreut. Produzent ist Manuel Menges, Executive Producer Ralph Pauly, Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.Ausstrahlung:Das einstündige Special der Sky Original Reality-Doku "Unser Hof - Mit Cheyenne und Nino" startet am 20. Januar auf Sky und WOW, sowie linear auf Sky One.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream (https://sky.de/stream) und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Über WOW:Der Streamingdienst WOW ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Ob preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder ein geschützter Kinder-Bereich - WOW bietet für jeden Geschmack das passende Angebot. Alle Abo-Varianten, WOW Filme & Serien und WOW Live-Sport, können Neukunden bequem auch zu WOW Premium upgraden - für ein noch besseres Streaming-Erlebnis. Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Freitags- und Samstagsspiele der Bundesliga exklusiv in voller Länge, alle Bundesliga-Spiele am Sonntag kurz nach Abpfiff in voller Länge, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Rennen der Formel 1 und der MotoGP sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW eine große Vielfalt über alle Genres hinweg, darunter Blockbuster kurz nach Kino, Highlight-Serien von HBO sowie preisgekrönte Sky Originals. Weitere Informationen unter https://www.wowtv.de.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Stephanie TeicherContent PRStephanie.teicher@sky.deSelina RastetterContent PRSelina.Rastetter@sky.deKontakt für Fotomaterial:Bilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://picturemedia.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6179255