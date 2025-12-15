Von Thomas Stucki, CIO der St. Galler Kantonalbank. Eines der prägendsten Ereignisse des Finanzjahres 2025 war der Einbruch des US-Dollars im April, von dem er sich nicht mehr erholt hat. Handelsgewichtet hat der Greenback in diesem Jahr 7% verloren, was an den Devisenmärkten keine Extrembewegung ist. Gegenüber dem Franken und dem Euro beträgt die Abwertung aber satte 13%. Der Unterschied erklärt sich dadurch, dass der Yen ebenfalls ein schwaches ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab