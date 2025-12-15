Boston (www.anleihencheck.de) - Annalisa Piazza, Anleihe-Analystin bei MFS Investment Management, kommentiert die EZB-Sitzung am Donnerstag vorab.Es sei wahrscheinlich, dass die EZB bei ihrer Sitzung den Markterwartungen entsprechen werde, da sich die Wirtschaftslage stabilisiert habe. Das BIP-Wachstum in den wichtigsten Volkswirtschaften der Eurozone sei zwar uneinheitlich. Insgesamt sei die Lage jedoch weniger schwierig als befürchtet. Die mittelfristige Inflation dürfte sich um das Ziel von 2% stabilisieren, wobei die Prognosen für 2028 leicht über diesem Niveau lägen. Die EZB scheine bereit zu sein, ihren aktuellen Kurs beizubehalten - ohne unmittelbare Zinsänderungen in Sicht - und eine eher abwartende Haltung einnehmen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...