Hannover (www.anleihencheck.de) - In einem neuen reverse Stresstest plant die EZB im kommenden Jahr die Prüfung der Widerstandsfähigkeit der größten Finanzinstitute in der europ. Währungsunion, so die Analysten der Nord LB.Dieses Mal würden geopolitische Risiken modelliert. Explizit werde hinterfragt, welche bankspezifischen Schwachstellen und Risikoannahmen das harte Kernkapital der Banken um drei Prozentpunkte aufbrauchen würden. Im Sommer 2026 sollten die Ergebnisse der 110 teilnehmenden Institute kommuniziert werden. Identifizierte Schwachstellen würden dann in den jährlichen aufsichtlichen Bewertungs- und Überprüfungsprozess aufgenommen werden und damit entscheidend dafür sein, wie viel zusätzliches Kapital (über den gesetzlichen Mindestanforderungen hinaus) vorgehalten werden müsse. ...

