Matthias Scheiber, Leiter des Bereichs Multi-Asset-Lösungen bei Allspring Global Investments, kommentiert im Vorfeld der Dezember-Zinsentscheidung der EZB diese Woche.Die Experten von Allspring Global Investments würden davon ausgehen, dass die EZB die Zinssätze nach mehreren Senkungen in diesem Jahr unverändert lassen werde. Das Wirtschaftswachstum habe sich stabilisiert und Umfrageindikatoren würden auf bessere Aussichten für das erste Quartal des nächsten Jahres hindeuten.
