Bern - Die Arbeitnehmer-Organisationen und Gewerkschaften sprechen nach dem Abschluss der meisten Lohnverhandlungen für 2026 von einem «ernüchternden» Ergebnis. Die Gespräche hätten sich als sehr anspruchsvoll erwiesen. Die insgesamt schwache Lohnentwicklung der letzten zehn Jahre setze sich auch 2026 fort, teilte die Gewerkschafts-Dachorganisation Travailsuisse am Montag mit. Aus den meisten Lohnverhandlungen hätten nur geringe Zugeständnisse resultiert. ...

