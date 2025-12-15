© Foto: Unsplash

Die Fermi-Aktie ist nach einer überraschenden Vertragskündigung um 34 Prozent abgestürzt. Der Rückschlag heizt Zweifel an, ob der milliardenschwere KI-Energieboom ins Stocken gerät.Die Aktie von Fermi brach am Freitag um mehr als ein Drittel ein, nachdem ein potenzieller Großkunde einen entscheidenden Finanzierungsvertrag über 150 Millionen US-Dollar für den geplanten KI-Energiecampus "Project Matador" in Texas gekündigt hatte. Die Vereinbarung hätte dem neu börsennotierten Unternehmen geholfen, einen Teil der Baukosten zu stemmen. Zwar verhandeln beide Seiten weiter über einen Mietvertrag, doch die finanzielle Zusage wurde zurückgezogen - ein empfindlicher Rückschlag für einen Entwickler, …