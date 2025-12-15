Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, bietet ab dem 15. Dezember 2025 eine neue Protect-Aktienanleihe Pro (ISIN DE000HT9VJL4/ WKN HT9VJL) auf die Aktie von Siemens Energy (ISIN DE000ENER6Y0/ WKN ENER6Y) zum Kauf an.Das Papier verfüge über eine Barriere in Höhe von 93,92 EUR und einen Nennbetrag von 1.000,00 EUR. Der Zinssatz p.a. betrage 14,75%. Der Geldkurs liege bei 100,97%, während sich der Briefkurs auf 101,07% belaufe. Die maximale Rendite betrage 13,64% p.a., das Bezugsverhältnis 8,5179. Der Puffer zur Barriere belaufe sich auf 21,70%. Der erste Börsenhandelstag sei der 15.12.2025, wobei der 17.12.2026 letzter Börsenhandelstag sei. Der 18.12.2026 sei als Bewertungstag fixiert worden. (Stand: 15.12.2025, 10:37) (15.12.2025/alc/n/a) ...

