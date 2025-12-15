FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 15.12.2025 - 11.00 am
- BERENBERG CUTS CARD FACTORY PRICE TARGET TO 110 (150) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES KISTOS PRICE TARGET TO 280 (245) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 3754 (3710) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BRIDGEPOINT TO 'BUY' (HOLD) - JEFFERIES CUTS AB FOODS TO 'UNDERPERFORM' - PRICE TARGET 1800 PENCE - JEFFERIES CUTS NEXT TO 'HOLD' - PRICE TARGET 14000 PENCE - JEFFERIES CUTS TESCO TO 'HOLD'- PRICE TARGET 450 PENCE - MORGAN STANLEY CUTS RECKITT TO 'EQUAL-WEIGHT' - PRICE TARGET 6100 PENCE - RBC CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 350 (400) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS MONY GROUP PRICE TARGET TO 250 (260) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS SMITH & NEPHEW TO 'SECTOR PERFORM' - PRICE TARGET 1350 (1700) PENCE - RBC RAISES FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 250 (245) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS CARD FACTORY PRICE TARGET TO 120 (170) PENCE - 'BUY'
dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob
