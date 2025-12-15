Bei der Ausschreibung des transitorischen FerX-Programms mit sogenannten "Anti-China"-Kriterien in Italien haben nur zwei der bezuschlagten Photovoltaik-Anlagen eine Leistung von mehr als 100 Megawatt. Insgesamt erreichen die 88 erfolgreichen Projekte eine Leistung von 1,115 Gigawatt, wie die Auswertung des italienischen Energieversorgers Gestore dei servizi energetici zeigt. von pv magazine Italien Bei der Ausschreibung im Zuge des transitorischen FerX-Programms mit sogenannten "Non-Price-Criteria", also Kriterien für Anlagen, deren Kompomenten nicht aus China kommen dürfen, sind insgesamt 1,115 ...

