Der italienische Versicherungskonzern Generali und die französische Bankengruppe BPCE haben ihre Gespräche über ein gemeinsames Asset-Management-Joint-Venture beendet. Damit ist eines der ambitioniertesten Konsolidierungsprojekte im europäischen Fondsmarkt vorerst vom Tisch.Nach der Unterzeichnung einer unverbindlichen Absichtserklärung im Januar 2025 hatten beide Seiten über Monate intensiv verhandelt und verschiedene Stakeholder eingebunden. Zwar bestätigten Generali und BPCE wiederholt die industriellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär