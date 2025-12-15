Mutares meldet den nächsten Exit: Das Portfoliounternehmen Fuentes Quality Logistics S.L. wird an ein Konsortium unter Führung der Ontime-Franchise und der Gründerfamilie verkauft. Fuentes ist ein Dienstleister für temperaturgeführte Logistik mit einem Jahresumsatz von rund 200 Mio. Euro. Nach der Übernahme von der Lineage Group hatte Mutares einen klaren Transformationsplan aufgesetzt - mit Fokus auf operative Verbesserungen, Rückkehr zur Profitabilität und Stärkung der operativen Basis. Genau dieses Setup hat nun offenkundig die Aufmerksamkeit strategischer Käufer geweckt. Fuentes: Kühl-Logistiker ...

