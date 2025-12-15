Paris / London / Zürich - Nach dem Rücksetzer vom vergangenen Freitag wegen neuerlicher Sorgen um den KI-Megatrend ist es am Montag am europäischen Aktienmarkt wieder bergauf gegangen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte gegen Mittag um 0,6 Prozent auf 5.757 Punkte zu. Er bleibt damit in Sichtweite seines Rekordhochs, das Mitte November bei 5.818 Punkten markiert wurde. Ausserhalb des Euroraums fiel der Wochenauftakt sogar noch freundlicher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
