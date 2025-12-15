Bern - Vertreterinnen und Vertreter von sechs grossen Schweizer Organisationen haben in Bern im Namen des Schweizer Sports geschlossen vor den Folgen der SRG-Halbierungsinitiative gewarnt, über die am 8. März 2026 abgestimmt wird. Eine Halbierung der Mittel würde ihrer Ansicht nach die Vielfalt der Berichterstattung, die Nachwuchsförderung sowie die wirtschaftliche Bedeutung des Sports in der Schweiz spürbar schwächen. An einer viersprachig abgehaltenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab