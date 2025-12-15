Um die Commerzbank-Aktie ist es zuletzt ruhig geworden. Nachdem der Kurs auf 30 € gesunken war, befindet er sich momentan wieder im Aufwärtstrend. Am Montag gewinnt sie leicht und steht bei 34,60 €. Gibt es hier eine Überraschung? Der Ball liegt bei UniCredit Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp äußerte sich zu einer Übernahme so: Eine Transaktion ist kein Selbstzweck, sie muss für Aktionäre, Kunden und Mitarbeitende Sinn ergeben und Wert schaffen. ...

