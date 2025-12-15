Die Canopy Growth-Aktie schoss am vergangenen Freitag um unglaubliche +54% in die Höhe und auch der Start in den europäischen Handel am Montag verläuft positiv. Was steckt hinter der Kursexplosion und können Anleger nun endlich mit einem nachhaltigen Durchbruch beim Cannabishersteller rechnen? Trump macht Druck Auslöser der Kursexplosion, die übrigens nicht nur Canopy Growth erfasste, sondern alle Cannabisaktien, war einmal mehr der US-Präsident. ...

