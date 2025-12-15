Berlin - Nach dem Terroranschlag auf ein jüdisches Fest in der australischen Metropole Sydney hat die Bundesregierung die hohe Priorität für den Schutz jüdischer Einrichtungen in Deutschland betont.



"Die Sicherheitslage war und ist angespannt, und das beobachten wir auch schon seit dem 7. Oktober", sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Montag in Berlin auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur. Dementsprechend seien auch alle Polizeibehörden sensibilisiert und hochwachsam.



Nach den jüngsten Vorfällen, wie dem Anschlag in Australien, sei vor allem auf Länderebene eine höhere Sensibilisierung ergangen. "Das heißt, der Schutz des jüdischen Lebens und der Einrichtungen hat sehr hohe Priorität und die Länder, Landespolizei sind im Austausch untereinander, um diesen Schutz auch weiterhin zu gewährleisten."





