In Münster ist erstmals eine elektrisch funktionsfähige Lithium-Ionen-Batteriezelle aus der Forschungsfabrik FFB PreFab gefertigt worden. Der Schritt gilt als wichtiger Meilenstein für Batterien "Made in Germany" und den Aufbau einer wettbewerbsfähigen europäischen Batterieproduktion. Mit der ersten produzierten Batteriezelle hat die Fraunhofer-Einrichtung Forschungsfertigung Batteriezelle FFB die Inbetriebnahme des ersten Bauabschnitts der FFB PreFab erfolgreich abgeschlossen. Erstmals wurde dort ...Den vollständigen Artikel lesen ...
