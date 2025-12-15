Für die Ölpreise brechen außerordentlich spannende Handelstage an. Brent-Öl und WTI-Öl stehen massiv unter Druck. Beleuchten wir an dieser Stelle die Situation bei Brent-Öl.Der Ölpreis bewegt sich seit geraumer Zeit in einer Handelsspanne von 60 US-Dollar bis 65 US-Dollar. In der aktuellen Phase scheint er unfähig, Aufwärtsmomentum zu kreieren. Fundamentale Belastungsfaktoren gibt es einige. Die Sorge vor einer Überversorgung des Marktes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
