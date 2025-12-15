Für die Ölpreise brechen außerordentlich spannende Handelstage an. Brent-Öl und WTI-Öl stehen massiv unter Druck. Beleuchten wir an dieser Stelle die Situation bei Brent-Öl.Der Ölpreis bewegt sich seit geraumer Zeit in einer Handelsspanne von 60 US-Dollar bis 65 US-Dollar. In der aktuellen Phase scheint er unfähig, Aufwärtsmomentum zu kreieren. Fundamentale Belastungsfaktoren gibt es einige. Die Sorge vor einer Überversorgung des Marktes ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.