Der kriselnde Hersteller von Saugrobotern muss Insolvenz anmelden und wird von seinem wichtigsten Auftragsfertiger übernommen. Operative Herausforderungen und fehlende finanzielle Mittel besiegeln den Absturz. Investoren fliehen, die Anteilsscheine des Konzerns implodieren Für den Hersteller der bekannten Roomba-Saugroboter endet die Eigenständigkeit. Im Rahmen eines Abkommens zur Restrukturierung übernehmen der wichtigste Auftragsfertiger PICEA Robotics sowie dessen Tochtergesellschaft Santrum ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.