Der kriselnde Hersteller von Saugrobotern muss Insolvenz anmelden und wird von seinem wichtigsten Auftragsfertiger übernommen. Operative Herausforderungen und fehlende finanzielle Mittel besiegeln den Absturz. Investoren fliehen, die Anteilsscheine des Konzerns implodieren Für den Hersteller der bekannten Roomba-Saugroboter endet die Eigenständigkeit. Im Rahmen eines Abkommens zur Restrukturierung übernehmen der wichtigste Auftragsfertiger PICEA Robotics sowie dessen Tochtergesellschaft Santrum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Euro am Sonntag