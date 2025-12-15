Vancouver, British Columbia - 15. Dezember 2025 / IRW-Press / Nexus Uranium Corp. (CSE:NEXU | OTCQB:GIDMF | FWB:JA7) ("Nexus" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung über den Verkauf seiner 100-prozentigen Beteiligung am Uranprojekt Wray Mesa im San Juan County (Utah) an ein privates Unternehmen für einen Gesamtkaufpreis von 105.000 US-Dollar in bar abgeschlossen hat.

Das Wray Mesa-Projekt umfasst 46 nicht patentierte Bergbaukonzessionen im Uravan Mineral Belt. Der Verkauf verschafft Nexus sofortiges, nicht verwässerndes Kapital und ermöglicht es dem Unternehmen, seine Ressourcen auf die Weiterentwicklung des Chord-Projekts in South Dakota zu konzentrieren, wo es auf die Aufnahme des Bohrbetriebs hinarbeitet.

"Diese Transaktion verschafft unseren Aktionären sofortiges, nicht verwässerndes Kapital und ermöglicht es uns gleichzeitig, unseren Fokus auf das Chord-Projekt in South Dakota und unser Great Divide-Projekt in South Dakota zu verstärken", sagte Jeremy Poirier, CEO von Nexus Uranium. "Anstatt Ressourcen auf mehrere Gerichtsbarkeiten zu verteilen, konzentrieren wir uns auf unsere Vorzeige-Assets, während wir die Bohrungen vorantreiben."

Transaktionsdetails

Gemäß den Vertragsbedingungen erhält Nexus bei Abschluss der Transaktion 105.000 US-Dollar in bar. Das Konzessionsgebiet unterliegt einer bestehenden Netto-Lizenzgebühr von 1,25 %, die von einem Dritten gehalten wird.

Der Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich am oder vor dem 31. Dezember 2025 erfolgen und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und den geltenden behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange.

Über Nexus Uranium Corp.

Nexus Uranium ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Uranprojekte in Nordamerika gerichtet ist. In den Vereinigten Staaten besitzt das Unternehmen die Projekte Chord und Wolf Canyon in South Dakota und das Projekt South Pass in Wyoming. Das Projekt Great Divide Basin in Wyoming ist nun Gegenstand einer Option zugunsten von Canamera Energy Metals Corp. In Kanada hält Nexus das Projekt Mann Lake im Athabasca-Becken in Saskatchewan. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.nexusuranium.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, darunter Aussagen zum voraussichtlichen Abschluss des Verkaufs des Wray Mesa-Projekts, zum Erhalt des Kaufpreises, zur strategischen Ausrichtung des Unternehmens auf das Chord-Projekt und zu geplanten Explorationsaktivitäten. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen, die das Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung für angemessen hält, darunter die Erfüllung der Abschlussbedingungen, der Erhalt behördlicher Genehmigungen sowie die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich der Nichterfüllung der Abschlussbedingungen, Verzögerungen bei behördlichen Genehmigungen, Änderungen der Marktbedingungen und anderen Faktoren, die in den auf SEDAR+ verfügbaren Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind, erheblich davon abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Nexus übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange und ihr Marktregulierungsorgan (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

