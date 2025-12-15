Vor dem Markstart des ID. Polo im kommenden Jahr hat Volkswagen weitere Details zu seinem E-Kleinwagen veröffentlicht. Darunter sind auch die Leistungsdaten der vier Antriebs- und zwei Batterievarianten. Nach der Premiere des noch im Harlekin-Design getarnten ID. Polo kurz vor der IAA im September hatten jetzt erste Journalisten die Möglichkeit, bei einem "Covered Drive" den kommenden E-Kleinwagen der Wolfsburger zu fahren. In diesem Zuge hat VW ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net