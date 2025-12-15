Original-Research: H2APEX Group SCA - von First Berlin Equity Research GmbH



Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu H2APEX Group SCA Unternehmen: H2APEX Group SCA ISIN: LU0472835155 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 15.12.2025 Kursziel: 3,30 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu H2APEX Group SCA (ISIN: LU0472835155) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 3,70 auf EUR 3,30.



Zusammenfassung:

H2APEX hat ihre Umsatzguidance auf €9 Mio. - €10 Mio. angehoben (bisher: €6 Mio. - €8 Mio.). Die Erhöhung ist auf früher zu erwartende Umsätze mit dem mehrheitlich an Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) verkauften 100 MW Elektrolyseur-Projekt in Lubmin zurückzuführen. Der Einstieg von CIP in das Projekt im August ist ein großer Erfolg für H2APEX ebenso wie die im Juli abgeschlossene Kapitalerhöhung von €30 Mio. Ziel des Unternehmens bleibt, sich zu einem großen Produzenten von grünem Wasserstoff zu entwickeln. Diese Entwcklung sollte nach der Verabschiedung der Novelle zur Treibhausgasminderungsquote für Kraftstoffe im Kabinett bald einen deutlichen Schub erhalten. Für 2026E sehen wir für H2APEX insbesondere bei dezentralen Projekten für die Wasserstoffversorgung im Mobilitätsbereich gute Chancen, Aufträge zu gewinnen. Die Q3-Zahlen sind hauptsächlich wegen höherer Herstellungskosten schwächer als erwartet ausgefallen. Wir haben unsere Ergebnisschätzungen für das laufende Jahr daher gesenkt. Ein überarbeitetes DCF-Modell ergibt ein niedrigeres Kursziel von €3,30 (bisher: €3,70). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Kurspotenzial: >160%).



