Mit einer Gesamtleistung von 250 Megawatt an fünf Standorten wird das Batteriespeichersystem den Stromtransfer von Nord- nach Süddeutschland unterstützen. Die Speicher tragen dazu bei, Netzungleichgewichte und -engpässe zu verringern. Zusätzlich zu seiner netzdienenden Funktion wird das System auch marktbasierte Einnahmen generieren dürfen. EDF Power Solutions hat den Zuschlag für ein dezentrales Netzverstärker-Batteriespeicherprojekt in Deutschland erhalten, das darauf abzielt, Netzengpässe zu verringern und gleichzeitig Dienstleistungen auf dem Großhandels- und Nebenmarkt anzubieten. Die Vergabe ...

