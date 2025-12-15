Basel - Die Bank CIC (Schweiz) hat den bisherigen Vertriebschef David Fusi zum CEO ernannt. Er folgt per März 2026 auf die derzeitige Chefin Livia Moretti, die als Delegierte des Verwaltungsrats zur Banque de Luxembourg wechselt. Im Sinne der Kontinuität hat der Verwaltungsrat David Fusi, seit 2011 Mitglied der Geschäftsleitung der Bank CIC (Schweiz), zum neuen Chief Executive Officer ernannt. Dank seiner Fachkompetenz und seiner langjährigen Erfahrung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
