Zürich - Die Ruag-Raumfahrttochter Beyond Gravity legt zentrale Geschäftsbereiche zusammen und baut Stellen ab. Das Raumfahrtunternehmen verkleinert zudem die Geschäftsleitung von sechs auf drei Mitglieder, wie es in einer Mitteilung vom Montag hiess. Im Zuge der Umsetzung werde es zum Abbau «einzelner Stellen» kommen, insbesondere im Bereich Services, teilte eine Firmensprecherin der Nachrichtenagentur AWP auf Anfrage mit. Der Abbau erfolge schrittweise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab