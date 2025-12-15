Das vor rund einem Jahr angekündigte Kompetenzzentrum Batteriezellrecycling (Cell Recycling Competence Center; CRCC) im niederbayerischen Salching hat jetzt seinen Betrieb aufgenommen. Dort setzen BMW und Encory das Direktrecycling zur Gewinnung von Batterierohstoffen ein. Bei dem Direktrecycling handelt es sich um eine rein mechanische Aufarbeitung alter Batterien, es handelt sich nicht um ein chemisches oder thermisches Verfahren. Das soll den ...

