Zug - KI-Systeme im Kundenservice sind schon lange Bestandteil unserer Lebensrealität. Systeme, die Kundenanfragen automatisch beantworten oder auf eine bestimmte Weise vorfiltern, gehören in modernen Unternehmen häufig zum Standard und verändern die Erwartungen der Kunden an Erreichbarkeit und Reaktionszeit.? Was KI im Kundenservice gut kann Besonders effektiv ist der KI-Einsatz dort, wo wiederholt ähnliche Anfragen aufkommen. Chatbots und virtuelle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab