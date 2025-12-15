Ein 95-MWp-Solarprojekt in Brandenburg hat den Ready-to-build-Status erreicht und wechselt den Eigentümer. Der Baustart ist unmittelbar nach dem Verkauf geplant. Die Transaktion zählt zu den wenigen Eigentümerwechseln großer, baureifer PV-Projekte im derzeit angespannten deutschen Markt. Die Visiolar GmbH hat ein Solarprojekt in Brandenburg mit einer Leistung von 95 Megawattpeak (MWp) verkauft. Das Photovoltaikprojekt ging an die Sunovis GmbH, eine auf erneuerbare Energien spezialisierte Plattformgesellschaft ...

