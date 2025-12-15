Die Aktie des Bad Homburger Gesundheitskonzerns Fresenius zählt zum Start in die neue Handelswoche zu den stärksten Werten im deutschen Leitindex. Ein weiteres Lob von Analystenseite sorgt für positive Impulse beim DAX-Titel, der auf Jahressicht gut 40 Prozent zulegen konnte. Morgan Stanley sieht weiter steigende Kurse beim Papier von Fresenius.In ihrem Ausblick auf 2026 für Europas Medizintechniker und Dienstleister hob Aisyah Noor von der Investmentbank Morgan Stanley die Papiere der Bad Homburger ...

