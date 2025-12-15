Winterthur - Im zu Ende gehenden Jahr 2025 wird die Schweiz mehr Neugründungen verzeichnen als je zuvor: Hochgerechnet wurden 55'279 Unternehmen neu ins Handelsregister eingetragen - ein Zuwachs von rund 4,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Besonders Gründer aus Norwegen und Grossbritannien entscheiden sich im Zuge der restriktiveren Steuerpolitik in ihren Ländern vermehrt für die Schweiz. Auch KI sorgt für Wachstum. Dies zeigen die aktuelle Auswertung ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.