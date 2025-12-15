Winterthur - Im zu Ende gehenden Jahr 2025 wird die Schweiz mehr Neugründungen verzeichnen als je zuvor: Hochgerechnet wurden 55'279 Unternehmen neu ins Handelsregister eingetragen - ein Zuwachs von rund 4,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Besonders Gründer aus Norwegen und Grossbritannien entscheiden sich im Zuge der restriktiveren Steuerpolitik in ihren Ländern vermehrt für die Schweiz. Auch KI sorgt für Wachstum. Dies zeigen die aktuelle Auswertung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
