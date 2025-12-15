© Foto: Jonathan Raa - picture alliance / NurPhoto

STMicroelectronics liefert seit Jahren Schlüsselchips für Starlink. Nun deutet der Konzern an, dass sich das Volumen schneller verdoppeln könnte als gedacht.STMicroelectronics hat in den vergangenen 10 Jahren mehr als 5 Milliarden Hochfrequenz-Antennenchips an SpaceX geliefert. Die Bauteile stecken in den Nutzerterminals des Satelliteninternets Starlink. Das bestätigte ein ranghoher Manager des Halbleiterkonzerns im Gespräch mit Reuters. In den kommenden 2 Jahren könnte sich diese Zahl sogar verdoppeln. Die laufenden Lieferverträge mit SpaceX hätten das Potenzial, noch einmal Milliarden Chips auszuliefern. Für STMicro ist das Geschäft ein zentraler Wachstumstreiber im Spezialchipsegment. …