DOW JONES--Hochtief hat einen Auftrag zum Autobahnausbau an Land gezogen. Wie der Konzern mitteilte, hat eine Hochtief-Arbeitsgemeinschaft den Zuschlag erhalten, die Autobahn A59 in Duisburg auf einer Länge von etwa zwei Kilometern sechsspurig auszubauen und das damit verbundene A40-Autobahnkreuz zu erneuern. Der Auftragswert beträgt rund 450 Millionen Euro, wovon auf Hochtief rund 145 Millionen Euro entfallen.

