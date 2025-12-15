DJ Hochtief-Arbeitsgemeinschaft erhält Autobahn-Auftrag über 450 Mio Euro
DOW JONES--Hochtief hat einen Auftrag zum Autobahnausbau an Land gezogen. Wie der Konzern mitteilte, hat eine Hochtief-Arbeitsgemeinschaft den Zuschlag erhalten, die Autobahn A59 in Duisburg auf einer Länge von etwa zwei Kilometern sechsspurig auszubauen und das damit verbundene A40-Autobahnkreuz zu erneuern. Der Auftragswert beträgt rund 450 Millionen Euro, wovon auf Hochtief rund 145 Millionen Euro entfallen.
December 15, 2025
