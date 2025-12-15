EQS-Ad-hoc: Wolford AG / Schlagwort(e): Personalie
Der Aufsichtsrat und Ralf Polito haben heute eine Verlängerung des Mandats als Chief Operating Officer bis zum 31. Dezember 2026 vereinbart. Der Vorstand der Wolford AG wird weiterhin aus den Vorstandsmitgliedern Ralf Polito und Marco Pozzo bestehen, wobei Marco Pozzo die Funktion des stellvertretenden CEO innehat.
Ende der Insiderinformation
15.12.2025 CET/CEST
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2245782 15.12.2025 CET/CEST
