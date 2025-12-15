NUR ZUR VERWENDUNG IN EUROPÄISCHEN LÄNDERN MIT CE-KENNZEICHNUNG

GE HealthCare kündigt die CE-Kennzeichnung für sein Omni 128 cm Ganzkörper-PET/CT an, i ein Bildgebungssystem der nächsten Generation, das entwickelt wurde, um die Präzisionsmedizin sowie die Diagnose, Stadienbestimmung und Therapieplanung bei Krebserkrankungen zu fördern

ein Bildgebungssystem der nächsten Generation, das entwickelt wurde, um die Präzisionsmedizin sowie die Diagnose, Stadienbestimmung und Therapieplanung bei Krebserkrankungen zu fördern Das neue System wurde entwickelt, um die Bildgebung vom Kopf bis zum Oberschenkel in einem einzigen Bett zu ermöglichen. So werden Arbeitsablauf und Effizienz verbessert und eine erhebliche Reduzierung der Dosis/Scanzeit erreicht was vor allem bei Patientengruppen wie Kindern von Bedeutung ist

Das System wurde sowohl für den klinischen Einsatz als auch für Forschungszwecke entwickelt und kann die Entwicklung und Bewertung neuer klinischer Behandlungspfade, neuartiger PET-Tracer und neuer theranostischer Wirkstoffe unterstützen

GE HealthCare hat heute die CE-Kennzeichnung für sein Omni 128 cm Ganzkörper-Positronenemissionstomographie-/Computertomographie-System (PET/CT) der nächsten Generation angekündigt,i was einen wichtigen Meilenstein in der Mission des Unternehmens darstellt, die Präzisionsmedizin weiter voranzutreiben. Dieses innovative System, das zur Verbesserung der Krebsdiagnose, der Stadienbestimmung, der Therapieplanung und der Überwachung des Ansprechens auf die Behandlung entwickelt wurde, stellt einen großen Fortschritt im Bereich der molekularen Bildgebung und der klinischen Effizienz dar.

Angesichts der weltweit steigenden Krebsraten Prognosen gehen von einem Anstieg um 77 Prozent bis 2050 ausii ist der Bedarf an fortschrittlichen Bildgebungslösungen größer denn je. Diese zunehmende Verbreitung von Krebserkrankungen sowie die Entwicklung von neuartigen Immuntherapien und zielgerichteten Behandlungen haben die Nachfrage nach Ganzkörper-PET/CT-Bildgebung beschleunigt. Die neue Technologie von GE HealthCare wurde entwickelt, um genau diese Nachfrage zu bedienen. Sie unterstützt die Theranostik und ermöglicht es Ärzten, Krankheiten mit beeindruckender Präzision und Geschwindigkeit zu visualisieren, zu diagnostizieren und zu überwachen.

"Unser Engagement für die Präzisionsmedizin stützt sich auf Innovationen, deren Ziel es auch ist, die Zukunft der Gesundheitsversorgung zu antizipieren", so Jean-Luc Procaccini, President CEO, Molecular Imaging and Computed Tomography, GE HealthCare. "Mit unserem Omni 128 cm Ganzkörper-PET/CT-System entwickeln wir nicht nur die Bildgebung weiter, wir bauen auch eine Plattform auf, mit der Ärzte eine personalisierte, effiziente und wirkungsvolle Versorgung gewährleisten können. Außerdem unterstützt das System Forscher bei der Erschließung neuer klinischer Behandlungspfade. Dieser Meilenstein untermauert unsere Vision, Ärzten durch intelligentere, skalierbare Lösungen zu helfen, bessere Behandlungsergebnisse zu erzielen."

Das neue PET/CT-System wurde entwickelt, um die Bildgebung vom Kopf bis zum Oberschenkel in einer einzigen Bettposition für ein breites Patientenspektrum zu ermöglichen im Vergleich zu traditionellen Systemen, bei denen in der Regel fünf bis sechs Bettpositionen erforderlich sind und trägt dazu bei, die Scanzeit zu verkürzen und Arbeitsabläufe mit intuitiven KI-Lösungen zu optimieren, um eine beeindruckende klinische und operative Effizienz zu fördern. Zudem ermöglicht das System die Durchführung von Scans mit extrem niedriger Dosis, die dynamische Bildgebung mehrerer Organe sowie die Bildgebung von langsam zerfallenden und schwach aktiven Tracern mit dem Ziel, sowohl die klinische Praxis als auch die Forschung zu fördern und gleichzeitig die operative Effizienz in allen Gesundheitssystemen zu steigern.

"PET/CT hat unsere Möglichkeiten der Visualisierung von Krankheiten auf zellulärer Ebene transformiert und eröffnet uns Einblicke, die früher unmöglich waren", so Prof. Michael Hofman, Nuklearmediziner und Leiter des PET/CT-Programms am Peter MacCallum Cancer Centre in Melbourne. "Mit dem Omni 128 cm Ganzkörper-PET/CT-System wird ein neues Kapitel der Möglichkeiten aufgeschlagen eines, in dem schnellere Scans und eine umfassendere Bildgebung unsere Herangehensweise an die translationale Forschung neu definieren und die Entwicklung gezielter Therapien beschleunigen könnten."

Die extrem hohe Empfindlichkeit und die hervorragende räumliche Auflösung der Technologie wurden zur Unterstützung der Bildgebung in einer Vielzahl klinischer Anwendungen entwickelt, unter anderem zur Überwachung der Behandlung von fortgeschrittenem Prostatakrebs. Da sie nicht invasiv ist und biologische Prozesse auf zellulärer Ebene quantifizieren kann, stellt die Technologie ein leistungsstarkes Instrument dar, das bei der Früherkennung von Krankheiten und der Behandlungsplanung hilfreich sein kann.

"Diese PET/CT-Technologie der nächsten Generation wurde im Hinblick auf herausragende Empfindlichkeit und Auflösung entwickelt Eigenschaften, die unseren Ansatz auf dem Gebiet der molekularen Bildgebung neu definieren könnten", ergänzt Ken Herrmann, MD, Direktor und Vorsitzender der Abteilung für Nuklearmedizin am Universitätsklinikum Essen. "Die Geschwindigkeit und Präzision dieser Technologie können völlig neue Möglichkeiten erschließen, von der Reduzierung des Anästhesiebedarfs bei pädiatrischen Untersuchungen bis hin zur Ermöglichung einer dynamischen Bildgebung mehrerer Organe und einer frühzeitigen, sicheren Diagnose. Es handelt sich um ein leistungsstarkes Instrument, das Fortschritte in der Forschung wie auch in der Patientenversorgung ermöglicht."

Das Omni 128 cm PET/CT-System unterstützt zudem fortschrittliche Forschungsanwendungen von der Entwicklung neuer klinischer Behandlungspfade und neuartiger PET-Tracer bis hin zur Bewertung neuartiger theranostischer Wirkstoffe und beschleunigt so den Weg von Innovationen vom Labor zum Patienten. In Kombination mit den MIM-Softwarelösungen von GE HealthCare profitieren Forscher und Ärzte vom Zugang zu fortschrittlichen Quantifizierungswerkzeugen und optimierten Arbeitsabläufen, die nicht nur wichtig sind, um die Diagnosesicherheit und die operative Effizienz zu verbessern, sondern auch um eine präzise, personalisierte Versorgung zu ermöglichen, die zur Verbesserung der Behandlungsergebnisse beitragen kann.

Das Omni 128cm-System von GE HealthCare nutzt darüber hinaus die Full-Stack-Technologie für beschleunigtes Computing von NVIDIA, um den Rekonstruktionsprozess zu optimieren, die Zeit bis zur Bildgenerierung zu verkürzen und Ärzten die für eine schnelle und zeitnahe Diagnose erforderlichen Daten zur Verfügung zu stellen.

Im Jahr 2025 blickt GE HealthCare stolz auf 25 Jahre Innovation im Bereich PET/CT zurück. Von der Einführung des branchenweit ersten kommerziellen PET/CT-Systems, dem Discovery LS, bis hin zur Einführung dieser neuen Ganzkörper-PET/CT-Lösung: GE HealthCare hat kontinuierlich innovative Lösungen entwickelt, um den dringendsten Anforderungen von heute und morgen gerecht zu werden. Ziel des Unternehmens bleibt auch weiterhin die Förderung einer vernetzten Transformation des Gesundheitswesens durch die Bereitstellung integrierter Lösungen, die Ärzte unterstützen und dazu beitragen, die Behandlungsergebnisse für Patienten weltweit zu verbessern.

Weitere Informationen zum Molekularbildgebungsportfolio von GE HealthCare erhalten Sie unter: gehealthcare.com. Vertreter des Gesundheitswesens aus Ländern, in denen die CE-Kennzeichnung vergeben wird, sind außerdem eingeladen, Omni 128 cm auf der Jahrestagung der Radiological Society of North America (RSNA) vom 30. November bis 3. Dezember in Chicago vor Ort zu erleben.

i Omni mit 128 cm AFOV trägt die CE-Kennzeichnung. Verfügbar in den Ländern der EU-Mitgliedstaaten. Nicht von der US-amerikanischen FDA zugelassen oder freigegeben. Nicht verfügbar in den USA und anderen Nicht-EU-Mitgliedstaaten.

ii Die globale Krebsrate steigt und der Bedarf an entsprechenden Dienstleistungen nimmt zu. Weltgesundheitsorganisation. Veröffentlicht am 1. Februar 2024. Abgerufen am 9. September 2024. https://www.who.int/news/item/01-02-2024-global-cancer-burden-growing--amidst-mounting-need-for-services

