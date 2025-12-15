Anzeige
Montag, 15.12.2025
Lithium wird plötzlich knapp: 3% Weltproduktion aktuell weg
WKN: A3CYXM | ISIN: US00180N1019 | Ticker-Symbol: 8F0
15.12.2025 15:12 Uhr
The Generation Essentials Group - AMTD Digital's Subsidiary TGE Executed SPA to Acquire Upper View Regalia Hotel in Kuala Lumpur, Malaysia

LONDON, United Kingdom, December 15

The Generation Essentials Group announces AMTD Digital's Subsidiary TGE Executed SPA to Acquire Upper View Regalia Hotel in Kuala Lumpur, Malaysia.

For details, please visit: https://mma.prnewswire.com/media/2845528/Press_Release___AMTD_Digital_s_Subsidiary_TGE_Successfully_Executed_SPA_to_Acquire_Upper_View_Regali.pdf


