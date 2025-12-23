The Generation Essentials Group - First The Generation Essentials Group-Sponsored SPAC Announces Successful Closing of $150 million IPO
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, December 23
The Generation Essentials Group announces that First The Generation Essentials Group-Sponsored SPAC Announces Successful Closing of $150 million IPO.
For details, please visit: https://mma.prnewswire.com/media/2851138/First_The_Generation_Essentials_Group_Sponsored_SPAC_Announces_Successful_Closing_of__150_million_IP.pdf
© 2025 PR Newswire