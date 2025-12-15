Das Team um Dan Ives bei Wedbush Securities erwartet für Tesla ein Rekordjahr 2026 und sieht das Unternehmen vor dem Start in die Robotaxi-Ära. Mit neuen Cybercabs und KI-Initiativen könnte die Marktkapitalisierung bis Ende 2026 sogar auf bis zu drei Billionen Dollar steigen. Tesla steht nach Ansicht von Wedbush Securities vor einem "Monsterjahr" wegen des bevorstehenden Durchbruchs bei Robo-Taxis. Nachdem der Elektroautopionier in Austin erste Robotaxis ...

